Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurumlarındaki iş fırsatını kaçırmak istemeyenler ise alım yapılacak meslek gruplarını, şartlarını, başvuru tarihlerini ve diğer detayları öğrenmek istiyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar dikkatle takip ediliyor. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı detayları…

GSB PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Aşkın Bak'ın yaptığı açıklamayla ilerleyen süreçte 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenörü bakanlığın bünyesine alacaklarını açıkladı.

Bakan Bak, bakanlığın diğer çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Türk sporunu yükseltmek, güçlendirmek, geliştirmek adına katkı ve destekleriyle etkin rol oynayan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, fiziksel altyapısı ve uygulama prensipleriyle evrensel tasarımlı spor alanlarının yaygınlaşması ilkesinden hareketle, özel gereksinimi olan bireylere ve ilgili kuruluşlara mevzuat kapsamında mali katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin sunulmasının karşısındaki en önemli tehdit yasa dışı bahis aktörleridir. Bilindiği üzere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ruhsat vermediği kişi veya kişiler tarafından spor müsabakalarına dayalı olarak oynatılan tüm bahis oyunları yasa dışı bahistir."

GSB YENİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alımına dair ayrıntıların gelecek yılın ilk dönemlerinde netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.







