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Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezi eğitim görevlisi alımı yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi alımı gerçekleştiriyor. Müracatlar başladı. Başvuruda bulunan eğitimcilerde BESYO alanında uzman olma şartı aranıyor. Peki GSB gençlik merkezi eğitim görevlisi başvuruları ne zaman? Alımlar nasıl ve nereden yapılacak, şartları neler olacak?

13:39 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
GSB gençlik merkezi eğitim görevlisi alımı

GSB gençlik merkezi eğitim görevlisi alımı

GSB Gençlik Merkezi Eğitim Görevlisi Başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gençlik merkezlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlilerinin belirlenmesi için yapılan bir alımdır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve
Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

GSB eğitim görevlisi başvuru şartları neler?

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) eğitim görevlisi alımlarıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,

http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin. Son başvuru: 9-15 Ekim 2023" denildi.

#GSB
#gençlik merkezi eğitim görevlisi
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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