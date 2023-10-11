GSB gençlik merkezi eğitim görevlisi alımı
GSB Gençlik Merkezi Eğitim Görevlisi Başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gençlik merkezlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlilerinin belirlenmesi için yapılan bir alımdır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman?
GSB eğitim görevlisi başvuru şartları neler?
GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) eğitim görevlisi alımlarıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,
http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin. Son başvuru: 9-15 Ekim 2023" denildi.