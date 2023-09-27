KYK yurt ve burs-kredi başvuruları YKS yerleştirme sonuçları sonrası merak konusu oldu. ÖSYM tercih sonuçları sonrası bir üniversiteyi kazanan adaylara üniversite kayıtlarını 28 Ağustos-1 Eylül 2023, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapacak. Bir yandan da KYK burs başvuruları gündeme geldi. KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs için yapılan başvurudur. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman alınacak? 2023 GSB burs başvurusu nasıl yapılır?