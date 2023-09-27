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GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları bekleniyor

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. Büro, temizlik görevlisi ve psikolog isim listesi ilk etap sonuçlarının ardından yayınlanmıştı. Bakım onarım, koruma ve güvenlik görevlisi 2. etap GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar...

14:13 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
GSB personel alımı

GSB personel alımı

GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 3 bin 622 Koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 Bakım onarım destek görevlisi sonuçları için GSB'nin açıklaması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve yer merak ediyorlar. İşte konu hakkında son gelişmeler....

GSB GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli personel alımında ikinci etap sonuçları henüz ilan edilmedi. GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

GSB 2.etap personel alımı sonuçları belli olduğu zaman adaylar, sonuçlara "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden erişim sağlayacak.



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#gsb personel alımı
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#personel alımı
31 dakika önce
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