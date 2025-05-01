Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
1 Mayıs açıklaması: 78 ilde 212 etkinlik yapıldı, 409 şahıs gözaltına alındı

1 Mayıs açıklaması: 78 ilde 212 etkinlik yapıldı, 409 şahıs gözaltına alındı

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:231/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 şahıs gözaltına alındı.
1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 409 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımında bulundu. Bakan Yerlikaya "78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. 409 şahıs gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.
Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."



#Ali Yerlikaya
#1 Mayıs
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?