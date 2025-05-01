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İstanbul'da 1 Mayıs'ta 384 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 384 gözaltı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:541/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personeli görev aldı.
1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personeli görev aldı.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlardan 384'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında
52 bin 656
emniyet personelinin görev yaptığını ve izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

1 Mayıs bilançosu


Valilikten yapılan açıklamada
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."
ifadeleri yer aldı.


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