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İstanbul'da '1 Mayıs' önlemleri

İstanbul'da '1 Mayıs' önlemleri

09:301/05/2025, четверг
AA
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Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu. Fatih'te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi'nde de yaya ve araç trafiğine izin verilmezken, Tarlabaşı Bulvarı'nda sadece yayaların kontrollü olarak geçişlerine müsaade ediliyor.

Beyoğlu'nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı ve polis ekiplerinin nöbet tuttuğu noktalara TOMA araçları konuşlandırıldı.

Şişli'de Harbiye'den Taksim'e çıkan birçok sokak geçişe kapatıldı. Polis ekipleri araçlarıyla veya yaya olarak bu noktalardan geçmek isteyenleri geri çeviriyor.

Fatih'te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücüler trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Saraçhane'de tedbir amacıyla polis ve itfaiye araçları bekletiliyor.

Beşiktaş'ta DİSK'in genel merkezi önünde sabah erken saatlerde az sayıda kişi toplandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tedbir amacıyla buraya çıkan yolları kapattı.

Dolmabahçe Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da geniş güvenlik önlemi alınırken, Levent'ten Mecidiyeköy Meydanı'na inilen yol bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Metrobüs ve metronun kapalı durakları

Metrobüsler Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da durmuyor. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu istasyonlarındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı durduruldu.

  • TÜRK-İŞ'in bu yıl 1 Mayıs kutlamasını yapacağı Kartal Meydanı'nda ise hazırlıklar başladı.


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