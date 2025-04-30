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Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

17:2030/04/2025, Çarşamba
AA
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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, Taksim Meydan'ında güvenlik önlemleri alındı. Meydana demir bariyerler getirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim ve çevresinde bariyerlerle güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için bir dizi önlem alıyor.

Bu kapsamda bölgeye getirilerek işçiler tarafından birbirine bağlanan demir bariyerler, Taksim Meydanı çevresine yerleştirildi.

Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafının da demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.





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