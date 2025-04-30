Taksim'de 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim ve çevresinde bariyerlerle güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için bir dizi önlem alıyor.