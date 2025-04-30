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Camide namaz kılarken bıçaklandı

Camide namaz kılarken bıçaklandı

17:0730/04/2025, Çarşamba
DHA
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Mardin'de camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Mardin'de camide bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken dehşeti yaşadı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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