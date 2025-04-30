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Burdur'da feci olay: Bakım yaparken üstüne asansör kabini düştü

Burdur'da feci olay: Bakım yaparken üstüne asansör kabini düştü

17:0030/04/2025, Çarşamba
DHA
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Burdur'da mermer fabrikasında asansör bakımı yaparken üzerine asansör kabini düşen Halis Eryılmaz feci şekilde hayatını kaybetti.
Burdur'da mermer fabrikasında asansör bakımı yaparken üzerine asansör kabini düşen Halis Eryılmaz feci şekilde hayatını kaybetti.

Burdur'da mermer fabrikasında asansör bakımı yapan 40 yaşındaki Halis Eryılmaz'ın üzerine asansör kabini düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edilen ağır yaralanan Eryılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tefenni'ye bağlı Yuvalak köyünde bulunan bir mermer fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda fabrikaya bakım için gelen asansör ustası Halis Eryılmaz'ın üzerine çalıştığı sırada asansör kabini düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halis Eryılmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halis Eryılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halis Eryılmaz'ın cenazesi Tefenni ilçesinde toprağa verilecek.



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