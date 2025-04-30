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Muğla'da iş hanı enkazında deprem tatbikatı yapıldı

Muğla'da iş hanı enkazında deprem tatbikatı yapıldı

16:2430/04/2025, Wednesday
AA
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Kırıcı delici aletler ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Kırıcı delici aletler ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katıldı.

Muğla'da yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı'nın enkazında 19 araç ve 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


Tatbikata Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK Arama Kurtarma ekibi katıldı.


Tatbikatta NAK ekibinin arama kurtarma köpeği "Tayga" da görev aldı.


Ekipler senaryo gereği 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yangının söndürülmesi, enkaz üstünde ve altında kalan yaralıları kurtarma süreçlerini Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürüttü.






Göçük altı sismik dinleme ve görüntüleme cihazları, kırıcı delici aletler ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

MUĞLA BİRİNCİ DERECE DEPREM KUŞAĞINDA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, Muğla'nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olma sorumluluğunda olduklarını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü olası felakete karşı hazırlık yaptıklarını belirten Aras, "Menteşe'de gerçekleştirdiğimiz bu önemli deprem tatbikatı, afetlere karşı hazır olma çabamızın en somut göstergelerinden biridir." dedi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı ise son yıllarda bölgede yaşanan depremlere dikkati çekerek, afetlere karşı hazırlık kapsamında arama kurtarma, yangın söndürme, haberleşme, altyapı ve enkaz kaldırma alanlarında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Tatbikata 19 araç ve 75 personel katıldığını aktaran Karyağdı, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için çalışma yaptıklarını ifade etti.




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