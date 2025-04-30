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Ordu'da korkutan deprem: 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşti

Ordu'da korkutan deprem: 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşti

15:3530/04/2025, Çarşamba
IHA
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AFAD, merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.



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