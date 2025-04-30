Ordu'da korkutan deprem: 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.