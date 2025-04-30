Muğla'da deprem fay hattı nereden geçiyor? İşte Muğla deprem risk haritası

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8.36'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olan depremin merkez üssünün Ege Denizi'nde Datça açıkları olduğu bildirildi. Deprem sonrası Muğla'dan deprem fay hattı nereden geçiyor? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Muğla deprem risk haritası.

Muğla'da aktif fay hattı var mı?

Ege Bölgesini kapsayan Batı Anadolu Fay hattında yer alan Muğla'nın en önemli fay hattının Muğla-Yatağan fay hattı olduğu açıklandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy, 4 aktif fay hattı olan Muğla bölgesinin görebileceği en yüksek deprem ölçeğinin 7,2 olacağını açıkladı. Deprem riski bulunan illerde fay hattının geçtiği bölgeler ise merak edilmeye başlandı. 'Muğla deprem riski olan ve depreme dayanıklı ilçeler' bu kapsamda gündemdeki yerini koruyor. İşte Muğla deprem risk haritası...

Muğla civarında en büyük ölçekli depremin 1941-1944 yıllarında meydana geldiğini belirten Dr. Murat Ersen Aksoy, bu bölgenin görebileceği en yüksek ölçeğin 7,2 olacağını söyledi.

Muğla'da kaç ne kadar aktif fay hattı var?

Dr. Murat Ersen Aksoy, "Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye'de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir. Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var.

Aktif fay olarak haritalara göre;

- Burdur Fethiye fay hattımız var,

- Gökova fayı,

- Muğla-Yatağan fayı ve

- Milas fayı.

Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin" dedi.

Muğla bölgesindeki fay hatlarının yıkıcı bir deprem üretmek için duyulan sürenin uzun olabileceğini belirten Aksoy, "Muğla-Yatağan fayı son depremi bundan 500 yıl önce meydana geldi. Bu da oldukça uzun bir süre sayılır. Buradaki faylar daha yavaş çalışan bir fay sistemleri. Bu fayların yeniden yıkıcı bir deprem üretmek için ihtiyaç duydukları süre biraz daha uzun olabiliyor. Fakat bunları sayısal olarak daha tanımlayamadık.

Muğla civarında en yakın deprem 1941 ve 1944 yıllarında meydana geldi. Yaklaşık 6 büyüklüğünde iki ayrı deprem bunlar. Bizler depremleri büyüklük üzerinden konuşuyoruz. Muğla-Yatağan fayı toplasanız 50 kilometrelik uzunluğa sahip.

Muğla-Yatağan fayına göre biraz daha uzun bir fay. Bu alanda oluşabilecek deprem büyüklükleri biraz daha yukarı çıkabilir. Gökova fayı deniz içerisinden geçmekte. Bu fay üzerinde çok çalışılmamış bir fay. Ören civarında yapılmış kazılar var. Bu fay üzerinde o bölgede de geçmişte deprem tespit edilmiş. Bu bölgede de 500 yıldır bir deprem meydana gelmemiş” dedi.

Muğla'da fay hattı nereden geçiyor?

Muğla, en tehlikeli ve aktif fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle en tehlikeli 18 il arasında yer alıyor. Muğla'dan Çanakkale'ye kadar olan tüm yerleşim yerlerinde faylar bulunuyor. Bu fayların aktif olması ise deprem riskini arttırıyor. Muğla riskli illerden biri olmasından dolayı sık sık iri ya da ufak depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Muğla ili, Anadolu'nun güney-batısında bulunan fay hatlarının üzerinde bulunuyor. En büyük fay hattı da Gökova mahallesinden başlayan Milas-Ören mahallesine kadar uzanan fay hattıdır.

Bu fay hattının güneydeki kısmı çökmüş ve Gökova körfezini oluşturur iken, kuzey kısmı da Muğla ilinin 500-600 metre yüksekliğindeki ikinci platformunu oluşturmuştur. Fayın kuzey kısmında, Fay'a yakın yerlerinde Kuyucak, Kıran, Sarnıç ve Kızılağaç gibi mahallelerde yaşam halen devam ediyor.

Gökova-Ören fayının kuzey kotu ile güney kotu arasında 500-600 m'lik bir fark oluşmuş, fayın kuzey tarafı adeta bir kale gibi gözükmektedir.

Bu kırığın güney kısmında ise, Akyaka, Turnalı, Akbük ve Ören gibi yerleşimlerde de yaşam devam ediyor. Gökova - Ören arasındaki fay hattı, Muğla ilinde "Sakar'ın altı, Sakar'ın üstü" diye, adlandırılan iki platform oluşturmuştur.

Bu yerleşim yerleri turizm bakımından çok cazip yerlerdir ve insanlarımız buralarda yazlık ev satın almak veya yapmak için can atmaktadırlar. Gökova fay hattı, "Binlerce yıl önce faaliyete geçmiş, bu fay hattı tekrar faaliyete geçmez" düşüncesi bizi rahatlatmamalı.

Bu nedenle, Gökova fay hattının civarında çürük ve kaçak yapı ile çok katlı bina yapmaktan özellikle kaçınmak gerekiyor. Bu alandaki imar yetkisi Menteşe, Ula ve Milas Belediyelerinin elinde bulunuyor.

Muğla'da zemini sağlam yerler neresi?

Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal, Muğla’nın birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "Muğla merkezin ova kısmında olan yerlerin iri çakıllı olması, yer altı suyu seviyesinin düşük seviyelerde olması, zemin açısından Muğla Menteşe’yi biraz daha avantajlı kılıyor. Burada en önemli fay olarak biz, Ula-Ören fayını görüyoruz" dedi.