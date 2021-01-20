Gündem 12 yaşındaki küçük çoban sosyal medyanın yeni fenomeni oldu
BALİKESİR

12 yaşındaki küçük çoban sosyal medyanın yeni fenomeni oldu

Balıkesir’in Havran ilçesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran (Çoban Şevki) sosyal medya hesapları üzerindeki videoları ile büyük dikkat çekti. Çoban Şevki’nin videolarındaki doğal anlatım ve diyalogları milyonlar izliyor.

Haber Merkezi İHA
Videosu milyonlarca kez izlendi.
Videosu milyonlarca kez izlendi.

Havran’ın Büyükdere Kırsal Mahallesinde ailesi ile birlikte küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan 12 yaşındaki çoban şevki sosyal medya platformlarındaki videoları ile büyük beğeni topluyor. Kendi video sayfası da bulunan Şevki Savran’ın videolar milyonlar tarafından izleniyor.

Havranlı Youtuber Nuri Saltan’ın videoları ile tanınan küçük çoban Şevki daha sonra kendi kanalı ile izleyicileri ile buluşmaya devam etti.

DOĞDUĞUMDAN BERİ ÇOBANLIK YAPIYORUM

Videolarında günlük çiftlik hayatı ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği üzerine sohbetler paylaşan Çoban Şevki “Doğduğumdan beri çobanlık yapıyorum. Bunları abim ile birlikte çekiyoruz. Şevki ve Sabri diye bizim de kanalımız var. Orada yayınlıyoruz. Günlük işlerimizi yapıyoruz. Günlük işlerimizi seyircilere aktarmaya çalışıyoruz. Gün içinde hayvanlara bakıyoruz. Koyunları yayıyoruz. Doğuran koyunlarımızı çekiyoruz. Kuzularımızı çekiyoruz. Keçilerimizi çekiyoruz. Ünlü olmak iyi bir şey. Herkes tanıyor. Cuma günü pazara gittim. Pazarda herkes selam verdi. “Şevki nasılsın?” Öyle misin, böyle misin? İnsanlar hep ilgi gösterdi.” dedi.

12 yaşında 90 koyuna çobanlık yapan Şevki sosyal medyayı salladı: İstanbullular kaçın bu yana
OYNAT 06:40
12 yaşında 90 koyuna çobanlık yapan Şevki sosyal medyayı salladı: İstanbullular kaçın bu yana
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Büyükdere köyünde çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savram, hayvanlarını otlattığı sırada bir vatandaşın cep telefonu kamerasına söyledikleriyle kısa sürede sosyal medyada tüm izleyenlerin dikkatini çekti.


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