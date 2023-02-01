1990’larda gecekondularıyla ünlü taşra kentin değeri her geçen gün artıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut’un MİT, Ayyıldız ve AFAD Projeleriyle Türkiye’nin en stratejik ilçelerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) üyelerini ilçede misafir eden Demirel, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada ilçenin gelişimine dikkat çekti. İlçenin 2000’li yılların başına kadar gecekondularıyla ünlü, taşra bir kent olarak anıldığını belirten Demirel, belediyenin hizmet ve yatırımlarıyla ilçeyi gecekondusu olmayan en çok sosyal kültürel tesisin hizmet verdiği ilçeye dönüştürdüklerini söyledi.

Stratejik konuma geldi

Demirel belediye yatırımlarının yanı sıra hükümetin önemli ve stratejik kurumlarının da Etimesgut’a taşındığını belirterek, “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bağlıca Mahallemize taşındı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplandığı Ayyıldız Projesi ilçemizde hayata geçiyor. Afet-Eğitim ve Farkındalık Merkezi Elvan Mahallesimizde planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devrettiğimiz Eti-Park İş Merkezi (ETİ-PARK) Binası, Adalet Bakanlığı Bölge İstinaf Mahkemesi oluyor. Binada çalışmalar devam ediyor. Etimesgut’ta eğitim hayatlarını sürdüren Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve THK Üniversitesi’nin yanı sıra Ankara Üniversitesi yerleşke alanlarının da yapılacak olması ilçemizi eğitimin de merkezi haline getirecek” diye konuştu.

Türk Tarih Müzesi değer kattı

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın da ilçenin değerine değer kattığını vurgulayan Demirel, “Tarihimizi anlattığımız müzemiz kısa sürede 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Ankara, Ankara dışı ve yurt dışından hergün yüzlerce insanımızı müzemizde misafir ediyoruz. Müzemiz ilçemizi Türkiye’ye dünyaya açtı” dedi. Demirel, AHİD Başkanı Hilmi Yaman ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederken, Tarihte Etimesgut kitabını hediye etti.

Türkiye’nin Pentagonu Etimesgut’ta

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi Ay Yıldız ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanıyor. Karargâh gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

Mit Bağlıca Mahallesi’nde

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni MİT’in karargah binası Etimesgut Bağlıca Mahallesi’nde yer alıyor. Bu iki proje özellikle Bağlıca’nın çehresini değiştirirken konut fiyatlarını da önemli ölçüde değerlendirdi. Askeri, yargı mensuplarının yanı sıra önemli görev ve mevkilerde bulunan üst düzey yöneticiler de Bağlıca Mahallesi’ni tercih ediyor.

Afad geliyor

Elvan Mahallesi’ndeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı 170.000 m2’lik kısmı Afet-Eğitim ve Farkındalık Merkezi, 15.000 m2’lik kısmı ise 112 Acil Çağrı Merkezi yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına tahsis edildi. Bu projenin tamamen hayata geçmesiyle bölgenin daha da cazip hale geleceği ifade ediliyor.



