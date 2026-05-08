2027 yılında öne alınmış seçim olabilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis’te gazetecilerle bir araya gelerek erken seçim tartışmalarına değindi. Bu yıl içinde seçim beklemediğini söyleyen Yapıcıoğlu, “2027’de öne alınmış bir seçim olabilir” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri adaya ilişkin ise henüz alınmış bir karar bulunmadığını belirten Yapıcıoğlu, “Millet ve memleket için en iyisi kimse onu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı bileşenlerinden olduklarını da sözlerine ekledi.