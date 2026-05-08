2027 yılında öne alınmış seçim olabilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis’te gazetecilerle bir araya gelerek erken seçim tartışmalarına değindi. Bu yıl içinde seçim beklemediğini söyleyen Yapıcıoğlu, “2027’de öne alınmış bir seçim olabilir” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri adaya ilişkin ise henüz alınmış bir karar bulunmadığını belirten Yapıcıoğlu, “Millet ve memleket için en iyisi kimse onu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı bileşenlerinden olduklarını da sözlerine ekledi.
KÖPEK SORUNU ÇÖZÜLMEDİ
Sokak hayvanlarına ilişkin sorunun çözülmediğini ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi: “Elbette hayvana merhamet gerekir. Hayvan aç ve susuz bırakılmamalı. O hayvan eğer insan sağlığını tehdit eder noktaya gelmişse durum farklılaşır. İnsanlara zarar vermeyeceği bir tedbir almak gerekir.”
BİR ÇOCUK ÖLECEĞİNE 100 KÖPEK ÖLSÜN
“Eğer insanlardan uzaklaştırmak gerekiyorsa, o hayvan saldırgansa, iyileştirilemiyorsa, gerekirse itlaf edilmelidir. Bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Sorun hayvanların kendisi değildir. Sorun hayvanların doğru yerde tutulmamasıdır. Sorun hayvanlarla insanlarını eşit görülmesidir. Tüm hayvanlar bir insan etmez. İnsan sağlığını öncelemek bütün hayvanların itlaf edilmesini istemek değil bu ikisini birbirine karıştırmayalım.”