5 zehir çetesi çökertildi

Burak Doğan
04:0015/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile Türk polisi arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldığı öğrenildi.
Operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile Türk polisi arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 22 ildeki baskınlarda 3’ü elebaşı 138 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 kuru yük gemisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el koyuldu.

Uluslararası organize suç örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 22 kentte "Orkinos Bulut-2" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakalandı.


MASAK TESPİT ETTİ

MASAK tarafından tespit edilen, suç örgütlerine ait 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca şüphelilerin ülkemiz ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile Türk polisi arasında bilgi ve belge paylaşımları yapıldığı öğrenildi.


UYUŞTURUCU EN BÜYÜK DÜŞMAN

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalara katılan ekipleri tebrik etti. Yerlikaya, “Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.


