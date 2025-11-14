Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’da kokain operasyonu: 3 tutuklama

Hatay’da kokain operasyonu: 3 tutuklama

17:3314/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da yapılan uyuşturucu operasyonunda102,31 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmada çevre illerden Hatay’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbari yapılan çalışmada takibe alınan araçta ve içerindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada 102,31 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan H.K., U.T. ile A.C. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.






#Hatay
#kokain
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?