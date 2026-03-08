507 maddelik skandalda karar: İstanbul Erkek Lisesi yönetimi görevden alındı

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki skandal, 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik listenin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Olayın ardından okulda yaşanan tartışmalar sırasında bazı öğrencilerin darbedildiği iddiaları gündeme gelmiş, yapılan incelemelerde disiplin ihlalleri ve şiddet olayları tespit edilmişti. Bu kapsamda 20 öğrenciye disiplin cezası verilmiş, 2 öğrenci ise örgün eğitimden çıkarılmıştı.

İstanbul Erkek Lisesi’nde başlatılan taciz soruşturması, okulun geleneksel derneği İELDER yönetimini de kapsadı.

Raporda, bazı İELDER yöneticilerinin eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na tevdi raporu gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu rapor, söz konusu kişilerin adli soruşturma kapsamında değerlendirilmesi amacıyla hazırlandı.

Öğretmenlere de ceza yağdı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, müfettişler, olayın boyutları göz önüne alarak nöbetçi ve rehber öğretmenler ile diğer bazı personele de cezalar verdi.

Buna göre:

Nöbetçi öğretmenler İ.B., G.S., T.B., Ö.A., Y.G. ve F.A.’ya maaş kesintisi ve 3 yıla kadar belleticilik yasağı uygulanacak.

Rehber öğretmenler O.K. ve A.E. başka okullara tayin edildi.

Beden eğitimi öğretmeni H.T.’ye maaş kesintisi ve geçmişe dönük konaklama ücretlerini ödeme cezası verildi.

Yetkililer, cezaların sadece idari değil, adli boyutu da olabileceğini belirtti. Müfettişler, tevdi raporunun savcılık tarafından incelenmesini önerdi.

507 maddelik liste skandalı ortaya çıkardı

Geçen yıl sonunda 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik liste hazırladığı ortaya çıkmıştı. Olaylar üzerine tepki gösteren 11. sınıf öğrencilerinin alt sınıf öğrencilerini darbettiği iddiaları gündeme gelmiş, yapılan incelemede sistematik şiddet tespit edilmişti. Bu süreçte 20 öğrenci disiplin cezası aldı, 2 öğrenci örgün eğitimden çıkarıldı.

Skandalın ortaya çıkmasıyla okulda yönetimsel ihmaller de gözler önüne serildi. Okul müdürü ve yardımcıları ile öğretmenlerin eksik denetimi ve yetersiz müdahalesi, olayların büyümesine zemin hazırladı.

Kararın önemi

Müfettişler, verilen cezaların okul içindeki disiplinin sağlanması ve örnek olması açısından kritik olduğunu vurguladı. Alınan karar, hem okul yönetimine hem de öğretmenlere ağır bir uyarı niteliği taşıyor. Aynı zamanda İELDER ve diğer sorumlu birimlere de ciddi bir mesaj gönderiyor.

İdari ve adli boyut

Soruşturma raporu, okul yönetimi ve öğretmenler için idari yaptırımların uygulanmasının yanında adli soruşturma potansiyeline de dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı’na gönderilen tevdi raporu ile söz konusu kişilerin eylemleri savcılık tarafından incelenebilecek.

Bu karar, İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşanan olayların hem idari hem adli boyutlarının ciddi şekilde ele alındığını ortaya koyuyor ve okul yönetimi ile öğretmenler için örnek teşkil ediyor.







