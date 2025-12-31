İstanbul Erkek’te 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) 24 Kasım’da 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11’inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği olayla ilgili başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. Olaylara karışan 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. Sistematik şiddet uygulayan; 2 öğrenciye “Örgün Eğitim Dışına Çıkarma”, 11 öğrenciye “Okul Değiştirme”, 7 öğrenciye ise “Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma” cezası verildi.