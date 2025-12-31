Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İstanbul Erkek’te 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul Erkek’te 20 öğrenciye disiplin cezası

Saliha Engin
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Erkek Lisesi.
İstanbul Erkek Lisesi.

İstanbul Erkek Lisesi’nde (İEL) 24 Kasım’da 9’uncu sınıftaki 7 erkek öğrencinin, kız öğrencilerle ilgili taciz ve tehdit içeren 507 maddelik bir ifade listesi hazırladığı ve okulun 11’inci sınıf öğrencilerinin de bu nedenle ilgili öğrencileri darp ettiği olayla ilgili başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandı. Olaylara karışan 20 öğrenciye disiplin cezası verildi. Sistematik şiddet uygulayan; 2 öğrenciye “Örgün Eğitim Dışına Çıkarma”, 11 öğrenciye “Okul Değiştirme”, 7 öğrenciye ise “Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma” cezası verildi.



#İstanbul Erkek Lisesi
#Disiplin
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Matterhorn'un gölgesinde bir Alp rüyası: Zermatt