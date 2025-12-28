Bahçelievler’de eğitimde bilimsel yüzleşme: 'Test sistemi artık çağdışı çözüm kuantum ve maarif'

Çakmak, teste dayalı ezberci sistemin pedagojik ve psikolojik gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.
Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitimde köklü dönüşümü odağına alan dikkat çekici bir programa ev sahipliği yaptı. “Öğretmen Akademileri” kapsamında Elit Gençler Koleji’nde düzenlenen etkinlikte, eş zamanlı atölyelerle geleceğin eğitim anlayışı sahaya taşındı.
Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin sadece müfredat değil, bir "bilim ve felsefe" meselesi olduğunu ortaya koyan ezber bozan bir organizasyona imza attı.
Programa damga vuran isim
Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak
oldu.
“Kuantum Gözü ile Maarif Modeli”
başlıklı sunumunda Çakmak, teste dayalı ezberci sistemin pedagojik ve psikolojik gerçeklerle örtüşmediğini belirterek, bu yaklaşımın bilimsel geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.
Çakmak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin, kuantum fiziği, nöro-bilim ve modern pedagojinin ilkeleriyle uyumlu, insan fıtratını merkeze alan bütüncül bir yapı sunduğunu ifade etti.
- Çakmak, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı değil; şahsiyet, değer ve iklim inşası olduğunu belirterek, öğretmenin bakışının öğrencinin potansiyelini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Merkezi sınav baskısı, aşırı etkinlik yükü ve öğretmen yetkilerinin sınırlılığı gibi yapısal sorunlara da değinen Çakmak, Maarif Modeli’nin sahada güçlenmesi için sistemsel güncelleme çağrısında bulundu.
Teknolojiden sanata, felsefeden sınıf yönetimine...
Program kapsamında düzenlenen
“Eş Zamanlı Atölyeler”
ise etkinliğin uygulama boyutunu öne çıkardı.
Öğretmenler; yapay zekâ ile materyal üretimi, 21. yüzyıl becerileri, P4C (Çocuklar için Felsefe), müzik ve sınıf yönetimi gibi alanlarda interaktif çalışmalara katıldı.
- Öğretmenler, Emre Yıldırım ile yapay zekâ destekli ders materyali üretimini deneyimlerken, Burcu Önder Gürpınar eşliğinde sınıf içi dönüşüm ve çağın gerektirdiği becerileri ele aldı. Batuhan Nar tarafından yürütülen P4C atölyesinde düşünme becerileri derinleştirildi. Yıldız Çokcoşkun (DJ Negma) ise müziği eğitimin bir parçası haline getiren çalışmasıyla programa farklı bir ritim kattı.
Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Karabulut
, öğretmeni merkeze alan bu tür uygulamalı akademilerin artarak süreceğini belirterek, eğitimde teoriden pratiğe geçişi önemsediklerini vurguladı.
Etkinlik, eğitimde yeni müfredatın “nasıl öğretileceği” sorusuna somut örnekler sunan bir buluşma olarak değerlendirildi.
