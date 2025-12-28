Bahçelievler’de eğitimde bilimsel yüzleşme: 'Test sistemi artık çağdışı çözüm kuantum ve maarif'

Çakmak, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı değil; şahsiyet, değer ve iklim inşası olduğunu belirterek, öğretmenin bakışının öğrencinin potansiyelini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Merkezi sınav baskısı, aşırı etkinlik yükü ve öğretmen yetkilerinin sınırlılığı gibi yapısal sorunlara da değinen Çakmak, Maarif Modeli’nin sahada güçlenmesi için sistemsel güncelleme çağrısında bulundu.