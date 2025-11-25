Yeni Şafak
Türkiye Maarif Vakfı'ndan Kamerun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenledi

15:5525/11/2025, Salı
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'ndan etkinlik.
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı'ndan etkinlik.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Yaounde'deki Bastos Yerleşkesi'nde program düzenledi. Programda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin teknik oturumlar gerçekleştirildi ve öğrencilerin hazırladığı sanat eserlerinin yer aldığı sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Programa, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ile Kamerun Orta Öğretim Bakanı Pauline Nalova Lyonga Egbe başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Büyükelçi Öskiper, konuşmasında, "Kadına yönelik şiddetin son bulması yalnızca hukuki bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluktur. Eğitim kurumları, genç nesillerde bu farkındalığın temellerini atmak için en kritik alanlardır." ifadelerini kullandı. Bakan Egbe de güvenli okul ortamlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, TMV'nin bu yöndeki katkılarının önemli olduğunu söyledi. Programın sonunda Büyükelçi Öskiper ve Bakan Egbe, öğrencilerin hazırladığı sanat sergisini gezerek çocukların çizdiği resimlerle ilgili bilgi aldı.





#Türkiye Maarif Vakfı
#Kamerun
#Kadına Yönelik Şiddet
