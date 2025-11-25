Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: Kadına şiddet insanlığa ihanettir

Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede Avrupa'dan çok daha ileride olduğunu ancak esas meselenin istatistikler değil "can" olduğunu vurgulayan Erdoğan, tek bir kaybın bile istatistikler arasında kaybolmayacak kadar değerli olduğunu belirtti.





"Mücadelede en ön safta yer alacağım"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bu anlamlı programda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.





Derdini içine atmak zorunda kalmış kadınlarla dayanışma için bir aradayız. Hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Travmalar nedeniyle sıkıntı çekmiş tüm hanım kardeşlerime de geçmiş olsun diyorum. Gerek cumhurbaşkanı olarak gerek 2 kız evladı babası olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim. İnsana, hele ki kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına el kaldıranın eli de vicdanı da kararmıştır. İzan ahlak sahibi hiçbir erkeğin de eş, evlat, kardeş olarak menfi tutum içinde olması düşünülemez. Özellikle cenneti ayakları altına seren inancın mensupları olarak bize yakışmaz böylesi bir tavır. Kararlılığımızda geri adım atmayacağız. Kadınların da kendi meselelerine daha fazla sahip çıktığını memnuniyet ile müşahede ediyoruz. İnşallah değişim çok daha hızlı gerçekleşecek. Sizler böyle sağlam durdukça sizden aldığımız ilhamla daha ileri adımlar atmayı sürdüreceğiz.





"Tek bir şiddet olayı, küçük kıyametin habercisidir"





Kadına şiddetle mücadelede Avrupa ülkelerine göre çok daha ilerideyiz. Kadınlarla birlikte verdiğimiz mücadelede büyük bir paradigma değişimine imza attık. Burada esas mesele istatistikler değil candır.





Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddete uğruyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Gazetelerde okuduğumuz haberlerde her bir şiddet olayının yarım kalmış bir insan hikayesine, öksüz kalmış çocuğa, sönüp giden hayallere tekabül ettiğini aklımızdan çıkaramayız. Tek bir kayıp bile çoktur. Hepimiz adına hüzün vericidir. İstatistikler arasında kaybolmayacak kadar değerlidir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede elde etiğimiz başarılara rağmen şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsünü her olayda hissediyoruz.





Gazze tepkisi: "Failin kimliği Batı'nın tavrını belirliyor"





Çatışma ve savaşların yükünü de en fazla kadınla ve çocuklar çekiyor. İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuk sayısı 20 binin üzerinde. Ölümlerin üçte ikisini çocuklar ve kadınla oluşturuyor. Bunlar ürkütücü rakamlar. İnsanlıktan nasibini almış olanlar böyle bir trajediye sessiz kalamaz. Gazze'de kadınlara yönelik barbarlık hak ettiği tepkiyi görmedi. Failin kimliği verilecek tepkinin dozunu burada da belirledi. İsrail'e hak ettiği baskı kurulmadı. Bunun vicdanlarda açtığı yarayı şu an burada bulunan Gazzeli kardeşlerimiz biliyor. Tepkilerin ölçüsünü mağdur ve faillerin kimliklerine göre ayarlayanlar o suçu işleyenler kadar zulme ve adaletsizliğe ortak olmuşlardır. Belli bir ülkeye ya da toluma mal edilen yaklaşımlar sorunun kronikleşmesine neden oluyor. Gazze'de kadınları görmedikleri gibi kapitalist sistemin mağdur ettiği kadınları da görmezden geliyor. Oysa kadınların onuruna canına yönelik her saldırı amasız fakatsız karşı durulması gereken bir eylemdir. Kadına şiddet gibi özünde insani bir meselenin ideolojik kavgalara meze edilmesini bizler tasvip etmiyoruz. Biz Türkiye olarak ülkemizde olduğu gibi dünyada da kalıpları zorlamayı konformistlerin rahatını bozmaya devam edeceğiz. Zalimin de mazlumun da kimliğine bakmadan hakkı savunacağız. Gazze'nin cefakar, vefakar, cesur kadınlarını bir kez daha selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.





"Zulüm varsa aile mahremiyetinden söz edilemez"





Toplumun temeli olan ailenin kilit taşı kadındır. Kadın mutlu ise aile mutludur. Kadın huzurlu ise o ailede huzur vardır. Kadına yönelik şiddet en başta ailenin huzuruna geleceğine vurulmuş menfur bir darbedir. Bizim kültürümüzde aile mahremiyeti olan bir yapıdır. Bu yılı aile yılı olarak ilan ettik. bir evin giriş ya da bahçe kapısından ötesi kişinin mahremi olarak görülür ama zulüm varsa haksızlık varsa, kadına ve çocuğa şiddet varsa burada artık aile mahremiyetinden söz edilemez. Şiddet kişi ile sınırlı bir hadise değildir. Şiddet tüm toplumu enfekte edilen meseledir. Müdahale edilmeyen her şiddet zamanla büyüyüp başka olaylara sirayet ediyor. Erken yaşlardan itibaren şiddet maruz kalan çocuklar meselelerini şiddetle çözmeye meyil ediyor. Bunun çözümü Aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor.





Babalara çağrı: "Ellerinizi taşın altına koyun"





Şehir hayatında ailenin omuzuna binen yük de artmakta. Kadın ile erkek arasındaki rol dağılımının adaletli yapılması şarttır. Eski davranış kalıplarının aynen devam etmesi beklenemez. Çocuk yetiştirmede babalara da önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Dijital dünyadan doğan tehditler artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir. Hayatı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Babalardan ellerini taşın altına daha fazla koymalarını istirham ediyorum.





2023 Mayıs seçimlerinde kadın vekil sayısı 119'a, temsil oranı 5 kat artarak yüzde 19,83'e yükseldi. Bu başarıların altına imzasını atan hanım kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum.





Yeni dönem vizyonu: 5. Eylem Planı ve Erken Uyarı Sistemi





Şiddetsiz bir toplumun inşası için delile dayalıçok sektörlü politikalar geliştireceğiz. Güvenli kamusal, sosyal, dijital alanların yaygınlaştırılması için geniş bir yelpazede çalışma gerçekleştireceğiz. Erken uyarı ve müdahale sistemlerini geliştireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele 5. eylem planının hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir kez daha kadına şiddet insanlığa ihanettir diyorum.







