Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu: Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

KADEM’in, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' lansmanında Kenan İmirzalıoğlu, kadın cinayetlerine dikkat çeken videolar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ünlü oyuncuya eşi Sinem Kobal destek olurken, çiftin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerini gündeme taşıdı. Bu amaçla İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta da kamuoyuna tanıtıldı.
İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüttüğü kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu, lansmanda duygusal anlar yaşadı.
Ünlü oyuncu, kadın cinayetlerinden bahsedildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşinin elini bir an olsun bırakmayarak ona destek oldu.
Ünlü oyuncu, şiddetin sadece kadınların değil tüm toplumun sorunu olduğunu şu sözlerle vurguladı:
“Biz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız… Hepimiz bir adım atarsak, sesimizi çıkarırsak, bu karanlığa karşı sevgiyle ve adaletle birlikte durabiliriz.”