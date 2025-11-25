Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu: Eşi Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Ünlü oyuncu, şiddetin sadece kadınların değil tüm toplumun sorunu olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Biz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız… Hepimiz bir adım atarsak, sesimizi çıkarırsak, bu karanlığa karşı sevgiyle ve adaletle birlikte durabiliriz.”