Eski eşini katleden zanlı: Olanları hatırlamıyorum yapmış olabilirim

'SONUCUNUN ÖLÜM OLMASI MI LAZIMDI'

Olayla ilgili konuşan Nuran Şimşek’in komşusu Selver Korkmaz, "Bu ikinci evliliği. Annesiyle yaşıyor. Kızı ilk eşinden. Dördüncü katta. İyi bir insan, öyle birşeyliği yok. Öldürmüş dediler, inanamadık. Biz de şoka girdik. Üzücü bir olay. Hani bu genç yaşta olur mu ya, değer mi yani. Üzüldük. Sonucunun ölüm olması mı lazımdı" dedi.