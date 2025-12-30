'Yarın okullar tatil mi?' sorunun cevabı öğrenciler ve velileri tarafından sorgulanıyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı illerde eğitime ara verildi. Peki 31 Aralık Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil?
Batman'da okullar tatil mi? (31 Aralık)
Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.
Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? (31 Aralık)
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."
Elazığ'da okullar tatil mi? (31 Aralık)
Elazığ’da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bitlis'te okullar tatil mi? (31 Aralık)
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada çarşamba günü beklenen kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle 30-31 Aralık 2025 günleri okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”
Siirt'te okullar tatil mi? (31 Aralık)
Siirt’te kar yağışı nedeniyle okullar çarşamba günü tatil edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.