8 tahanlı pide yedi, 10 altın kazandı

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hazırlanan 2. Bursa Gastronomi Festivali, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oldu. Bursa’nın ünlü Tarihi Taş Fırını tarafından bu yıl da tahanlı pide yeme yarışması düzenlendi. Bursa’nın plakasının 16 olması nedeniyle 16 yarışmacının kabul edildiği müsabakada 16 dakikada en fazla tahanlı pideyi yiyen talihli arandı. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tükettiler. Bazı yarışmacıların enken pes ettiği yarışmada 8 adet tahanlı pideyi yiyerek birinci olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevval Aylar, 10 adet çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmayı 6,5 tahanlı yiyerek bitiren 33 yaşındaki Murat Aygit ikinci olarak 4 çeyrek altın, 4,75 tahanlı yiyerek üçüncü olan 37 yaşındaki Sabri Yıldızhan da 2 çeyrek altın kazandı.