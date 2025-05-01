ABD'deki Yahudi lobisinden skandal rapor: Türkiye'ye F-35 vermeyin

"Rus S-400 sisteminin kaldırılması, İsrail ile normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, Hamas'a verilen her türlü desteğin sona erdirilmesi, Suriye konusunda İsrail ile bir çatışmasızlık mekanizmasına girilmesi, Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi"