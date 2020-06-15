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Gündem Acımı yazıya dökeceğim Oturma eylemi yapan anne acısını yazıya dökmek için kadın polislerden okuma yazma öğreniyor
DİYARBAKIR

Acımı yazıya dökeceğim: Oturma eylemi yapan anne acısını yazıya dökmek için kadın polislerden okuma yazma öğreniyor

PKK’nın 6 yıl önce kaçırdığı kızı Şeyma için Diyarbakır’da oturma eylemine katılan Türkan Mutlu polislerin yardımıyla okuma-yazma öğrenmeye çalışıyor. Bu çabasının nedeni ise kızıyla ilgili acılarını yazıya dökebilmek. Mutlu “Öyle bir hayalim var” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkan Mutlu
Türkan Mutlu

Terör örgütünün 6 yıl önce dağa kaçırdığı kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Türkan Mutlu, acısını yazıya dökmek için bir yandan da okuma yazma öğreniyor. Yaklaşık 10 aydır kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, nöbet tuttuğu çadırda kadın polislerin yardımıyla okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.

Anne Mutlu defterine “Şeyma seni çok seviyorum” yazdı.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU

Anne Mutlu, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kaçırılan kızının öğretmen olmak istediğini ancak kandırılarak dağa kaçırıldığı için hayallerinin yarım kaldığını söyledi. Kızının eğitim fakültesini kazandığı yıl HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderildiğini ifade eden Mutlu, büyük zorluklar çekerek okula gönderdiği kızının başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Evladının öğretmenlik hayali oldu.

ŞEYMA İYİ BİR ÇOCUKTU

Anne Mutlu, şöyle konuştu: “Kızım 3 yıl dershaneye gitti. Öğretmen olacaktı. Çocuğumla ilgili hayalimi içimde bıraktılar. Şeyma iyi bir çocuktu. Bana, ‘Anne sana okuma yazma öğreteceğim’ dedi. Gittikten sonra bir not yazmış. O notta, ‘Anneme okuma yazma öğretmek benim boynumun borcudur. Ben öğretemedim.’ demiş. Okuma yazma bilmiyordum. Geçen yıl sadece 8 gün okuma yazma kursuna gittim ve harfleri öğrendim. ‘Okuma yazmayı öğreneceğim’ dedim. Şeyma ile ilgili acımı yazıya dökeceğim. Öyle bir hayalim var. Burada polisler bana yardımcı oluyor. Bir hafta oldu başlayalı. İnşallah öğreneceğim” Defterine “Şeyma seni çok seviyorum” yazan anne Mutlu, kızını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

OĞLUMU HDP’DEN İSTİYORUM

Solmaz Övünç

***

Abdullah Demir
  • Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. HDP aracılığıyla çocuğunun dağa götürüldüğünü belirten Övünç, “HDP oğlumu kaçırdı, PKK’ya verdi. Oğlum küçüktü, daha okul okuyordu. Oğlumu HDP’den istiyorum. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumun ceketini koklaya koklaya yatıyorum. Büyük hasret çekiyorum” dedi.
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