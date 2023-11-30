Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de aileyi ifsat projesi 'Aşka Düşman' dizisi: Kara propagandayla gençler evlilikten uzaklaştırılıyor

TV8'deki 'Aşka Düşman' adlı dizi ile evlililik kurumunun altı dinamitleniyor.
Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan, dini değerlere aykırı projelere imza atan Acun Ilıcalı, aile kurumunu dinamitleyecek bir yapıma imza attı.
Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 'Aşka Düşman' isimli dizi ile dinimizce teşvik edilen evlilik kurumuna adeta savaş açıldı.
Evlilik kurumu kötüleniyor
Henüz daha fragmanı yayınlanan dizide bir annenin kızlarına söylediği, "Evlilik dedikleri kadınlar için cehennem, erkekler için cennettir. Ben hiç birinizi bir erkeğe köle etmeyeceğim." ifadeleriyle evlilik kurumunu kötülediği görüldü.
Gençler evlilikten uzaklaştırılmak isteniyor
"Analar evlatlarına, erkekler de uçkuruna düşkündür" ifadeleriyle 'koca' vasfının karalandığı, evliliğin basite indirgendiği dizi, henüz daha fragmanıyla büyük tepki çekerken yapılan kara propaganda ile gençlerin evlilikten uzaklaştırılmaya çalışıldığı ve aile kurumunun dinamitlendiği de dikkatlerden kaçmadı.