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Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de aileyi ifsat projesi 'Aşka Düşman' dizisi: Kara propagandayla gençler evlilikten uzaklaştırılıyor

Dini ve ahlaki değerlere aykırı projeleriyle bilinen Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de aile yapısını hedef alan bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Fragmanı yayınlanan 'Aşka Düşman' dizisinde bir annenin kızlarına, "Evlilik dedikleri kadınlar için cehennem, erkekler için cennettir diyor. Ben kızlarımı kimseye köle etmeyeceğim." sözleriyle evlilik kurumunu kötülediği görüldü. Dinimizce teşvik edilen evliliğin söz konusu dizi ile kara propaganda malzemesi yapılarak gençlerin bu kurumdan uzaklaştırılmaya çalışılması ise tepki çekiyor.

19:48 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:21 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TV8'deki 'Aşka Düşman' adlı dizi ile evlililik kurumunun altı dinamitleniyor.

TV8'deki 'Aşka Düşman' adlı dizi ile evlililik kurumunun altı dinamitleniyor.

Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan, dini değerlere aykırı projelere imza atan Acun Ilıcalı, aile kurumunu dinamitleyecek bir yapıma imza attı.

Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 'Aşka Düşman' isimli dizi ile dinimizce teşvik edilen evlilik kurumuna adeta savaş açıldı.

Evlilik kurumu kötüleniyor

Henüz daha fragmanı yayınlanan dizide bir annenin kızlarına söylediği, "Evlilik dedikleri kadınlar için cehennem, erkekler için cennettir. Ben hiç birinizi bir erkeğe köle etmeyeceğim." ifadeleriyle evlilik kurumunu kötülediği görüldü.

Gençler evlilikten uzaklaştırılmak isteniyor

"Analar evlatlarına, erkekler de uçkuruna düşkündür" ifadeleriyle 'koca' vasfının karalandığı, evliliğin basite indirgendiği dizi, henüz daha fragmanıyla büyük tepki çekerken yapılan kara propaganda ile gençlerin evlilikten uzaklaştırılmaya çalışıldığı ve aile kurumunun dinamitlendiği de dikkatlerden kaçmadı.



#Evlilik
#TV8
#Acun Ilıcalı
#Aşka Düşman
36 dakika önce
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