|
Ekonomi

Önce nikah sonra kredi: Aile ve Gençlik Fonu'nun detayları belli oldu

Evlenecek gençlere finansal destek sağlayacak 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. Başvurudan sonra kişinin eş adayına da aynı bilgiler gidecek. Nikah akdinden sonra kredi verilecek. Başvuru yapanın aylık gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olmaması şartı aranacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 04:03 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu için online yapılacak başvuruların aşamaları netleşti. Başvurular Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. Edinilen bilgilere göre; bakanlığın sitesinde ayrı bir alan oluşturulacak. 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler ‘evlilik kredisi başvurusu’ bölümüne girecek.

Başvuruyu yapanlar buradan e-Devlet sayfasına yönlendirilecek. Çiftlere burada bazı sorular yöneltilecek. Aynı zamanda istenilen belgeler dijital ortama yüklenecek. Başvuru gerçekleştirildikten sonra kişinin eş adayına da aynı bilgiler gidecek. Eş adayı da onaylandıktan sonra eğitim aşamaları başlayacak.


EĞİTİM ŞARTI

Bakanlık, başvuru esnasında “Evlilik eğitimini nerede alacaksın?” diye soracak. İl ve ilçe seçildikten sonra eğitim programlanacak. Nikah akdinden sonra da 150 bin TL kredi verilecek. Kredi verildikten sonra da çiftlerin iki yıl aile danışmanlığı hizmeti alması zorunlu olacak.


ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINI GEÇMEYECEK

Öte yandan normal zamanda bankalardan kredi alırken, nasıl ki gelire bakılıyorsa, evlilik kredisi için de expert görevini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütecek. Krediye başvurabilmek için başvuru yapanın aylık gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olmaması şartı aranacak.


ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILACAK

Pilot bölge deprem bölgesi olacak. Bu kapsamda, eş adaylarından birinin deprem bölgesinde ikamet etmesi yeterli olacak. Fon gelirlerinin artmasıyla birlikte evlilik yardımı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Bakanlık yetkililerine göre, 2 yıl içinde ülke geneline yaygınlaşması bekleniyor.


#evlilik
#kredi
#nikah
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET