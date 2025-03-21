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Adalet Bakanı Tunç'tan sokak çağrılarına ilişkin açıklama: Hukuk dışıdır, asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Tunç'tan sokak çağrılarına ilişkin açıklama: Hukuk dışıdır, asla kabul edilemez

00:5821/03/2025, Cuma
AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılmasına ilişkin, "Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez."
ifadelerini kullandı.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yerin sokaklar değil, bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı, özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır."

Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargının vereceğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."


#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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