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Gündem Adana Büyükşehirin ödül törenine gerilla annesi jüri başkanı oldu
POLİTİKA KÜLTÜR SANAT

Adana Büyükşehir'in ödül törenine 'gerilla annesi' jüri başkanı oldu

Geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunan ve gençken dağa çıkmak istediğini söyleyerek büyük tepki toplayan oyuncu Füsun Demirel, bu yıl 27. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı olacak.

Haber Merkezi Diğer
Füsun Demirel
Füsun Demirel

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.

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Füsun Demirel, PKK ajansına konuştu

"Dağa çıkmak istiyorum" ifadeleri tepki toplamıştı

Ancak Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması tepki topladı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.

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"Gerilla PKK değildir" demişti

HDP'ye övgüler yağdıran Demirel, bir röportajında gezi olaylarının tekrar başlaması gerektiği gibi ifadeler kullanmıştı. Pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel "Bu vahşeti görmezden gelemezdim" temalı bir yazı kaleme almış, "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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