Adana Büyükşehir'in ödül törenine 'gerilla annesi' jüri başkanı oldu

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.

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"Dağa çıkmak istiyorum" ifadeleri tepki toplamıştı

Ancak Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması tepki topladı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.



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"Gerilla PKK değildir" demişti

HDP'ye övgüler yağdıran Demirel, bir röportajında gezi olaylarının tekrar başlaması gerektiği gibi ifadeler kullanmıştı. Pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel "Bu vahşeti görmezden gelemezdim" temalı bir yazı kaleme almış, "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.

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