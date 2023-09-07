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Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı

Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalandı. 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal cezaevine gönderildi.

10:34 . 7/09/2023 Perşembe
AA
FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı

FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı

Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal'ın bir evde saklandığını belirledi.


Ekipler Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla Öcal'ı yakaladı.


Öcal emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



#Adana
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