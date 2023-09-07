Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı

FETÖ hükümlüsü eski polis saklandığı evde yakalandı
Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan eski polis Soner Öcal'ın bir evde saklandığını belirledi.
Ekipler Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla Öcal'ı yakaladı.
Öcal emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.