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Firari FETÖ hükümlüsü uygulamada yakalandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.D. (53) polis uygulamasında yakalandı.

14:49 . 31/05/2023 Çarşamba
DHA
FETÖ hükümlüsü

FETÖ hükümlüsü

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde şüpheli kişiler ve araçlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan sorgulamalar sırasında, FETÖ şüphelisi eski polis  V.C.D.’nin 'terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.C.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan eski futbolcu Ersin Güreler, yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Güreler'in Beylikdüzü'nde olduğunu tespit etti. Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güreler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda, Ersin Güreler'e verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasını onamıştı.




#FETÖ
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