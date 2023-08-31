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Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı" dedi.

17:14 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.

M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya,
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı"
ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.


#FETÖ
#Köyceğiz
#Muğla
#Ali Yerlikaya
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