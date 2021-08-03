Adana'da tefeci operasyonu: 5 milyon 700 bin liralık vurgun yaptılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden bir çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti.

Ekipler haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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Ekipler haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.