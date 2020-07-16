Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri Kanguru faresi Adıyamanda görüldü
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AKTÜEL ADİYAMAN

Adıyaman haberleri... Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi görüntülendi

Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri: Kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.
Kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

İHA
Adıyaman’da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.

Kırmızı listede yer alıyor: Tunceli'de görüntülendi
GÜNDEM
Kırmızı listede yer alıyor: Tunceli'de görüntülendi

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

İHA
IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.

Kırmızı listedeydi ilk defa bu kadar yakından görüntülendi
HAYAT
Kırmızı listedeydi ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.

Kırmızı listedeki vaşak ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
OYNAT 00:33
Kırmızı listedeki vaşak ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, ilk defa bu kadar yakından ve net olarak iki doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.
Abone Ol Google News
Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

​Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü.
Kurbanlık pazarları kuruluyor

Kurbanlık pazarları kuruluyor

​İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu 28 liradan başlıyor.
15 Temmuz tweetleri hatırlatılan Kaftancıoğlu: Kafa keserek adam öldürmeye hala karşıyım

Ve imzalar atıldı

Ve imzalar atıldı

​Ayasofya Camii için Turizm Bakanlığı ve Diyanet protokolü tamam.

Çalhanoğlu fırtınası

Çalhanoğlu fırtınası

​Attığı gol ve yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Türkiye'ye karşı yeni cephe!

Türkiye'ye karşı yeni cephe!

​Ermenistan'ın adımları bölgesel gelişmelerden bağımsız değil.

​42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.