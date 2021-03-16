Gündem Adliyelerde bir ilk İşaret dili tercümanı alınacak
ANKARA

Adliyelerde bir ilk: İşaret dili tercümanı alınacak

Adalet Bakanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alacak. Bu iş kolunda adliyelerde ilk kez istihdam sağlanacak.

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Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek olan uygulamamayla adliyelere işaret dili tercümanı alınacak. Adalet hizmetlerinde işaret dili personeli istihdamı Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Böylece işitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanması sağlanacak.

  • İlgili adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Ankara Adliyesi 2, Bakırköy Adliyesi 2, İstanbul Adliyesi 2, İstanbul Anadolu Adliyesi 2 ve İzmir Adliyesi 2 olmak üzere toplam 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı unvanında personel istihdam edilecek.

MEB onaylı belge veya sertifika şartı

TRT Haber'in haberine göre; Ön başvuru e-devlet üzerinden tamamlanırken, sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik MEB onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerekiyor.

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  • İlan edilen pozisyonun 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek.

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