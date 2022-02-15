Gündem Afyonkarahisarda trenin çarptığı araç bir kilometre sürüklendi
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da trenin çarptığı araç bir kilometre sürüklendi

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi ile AFJET Isı Merkezi arasında kalan hemzemin geçitten gece yarısı geçmeye çalışan 03 ABN 969 plakalı otomobilin sürücüsü, trenin geldiğini fark edince araçtan indi.

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Haber Merkezi DHA
Afyonkarahisarda trenin çarptığı araç bir kilometre sürüklendi
Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki otomobile, Konya-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, yaklaşık 1 kilometre sonra durdu.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler, kaçtığı ileri sürülen sürücüyü bulmak için harekete geçti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Milli parkta akılalmaz olay: Dokuz kişi yakayı ele verdi, 80 bin lira ceza kesildi
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Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı.
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Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el konuldu.
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3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
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Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede de belgesiz olarak avlandığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı. Avcılara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.
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Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.
Milli parkta akılalmaz olay: Dokuz kişi yakayı ele verdi, 80 bin lira ceza kesildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, milli park sahasında belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası uygulandı. Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el koydu.

Hastanede korku dolu anlar: Husumetlisi ile karşılaşınca kurşun yağdırdı
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Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi.
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İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı.
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Tartışan iki kişi arasında çıkan kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli silah ile E.Ö. isimli kişiyi vurarak yaraladı.
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Olay sonrası şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.
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Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı.
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Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Hastanede korku dolu anlar: Husumetlisi ile karşılaşınca kurşun yağdırdı
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.


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