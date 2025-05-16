AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletleri ile karşılıklı yatırımı artırmayı önemsiyoruz

"Bir başka kıyaslayacağımız rakam şudur, Türkiye'nin bu ülkelerle olan dış ticaret hacmi 2015 yılında 12 milyar dolarken 2024 yılı sonu itibariyle 26 milyar dolara ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar iki katından daha fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bunun en büyük sebebi siyasi iradenin kararlı tutumudur. Devlet başkanlarımızın uyumlu bir işbirliği sürdürmesidir ve inanın bugün 30'dan fazla alt başlıkta ve sektörde Türk devletleri arasında iş birliği tesis edilmeye çalışılmaktadır."