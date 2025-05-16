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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletleri ile karşılıklı yatırımı artırmayı önemsiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletleri ile karşılıklı yatırımı artırmayı önemsiyoruz

20:1016/05/2025, Cuma
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre Salonu'nda 2. Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi Açılış Töreni'ne katıldı. Zorlu, "Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı inşallah bu yıl içerisinde davet edeceğiz, bir araya geleceğiz ve problemlerimiz neyse orada konuşacağız." dedi. Zorlu, Türkiye'nin Türk devletleri ile ticaret hacmini büyütmeyi, karşılıklı yatırımları artırmayı ve özel sektör özellikle ortaklıklarını genişletmeye büyük bir önem verdiğini söyledi.

Zorlu, 2. Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Türk dünyasını daha ileriye taşıma sorumluluğuyla burada bir araya gelinmesinin kıymetli olduğunun altını çizen Zorlu, bu doğrultuda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Zorlu,
"Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı inşallah bu yıl içerisinde davet edeceğiz, bir araya geleceğiz ve problemlerimiz neyse orada konuşacağız."
dedi.

Zaman zaman Türk dünyasının birliklerine, ortak ideallerine saldırılar olabileceğini anlatan Zorlu, bu saldırıların genellikle günümüzde dijital mecralarda gerçekleştirildiğine değindi.

"Karşılıklı yatırımı artırmayı önemsiyoruz"

Kürşad Zorlu, Türkiye'nin Türk devletleri ile ticaret hacmini büyütmeyi, karşılıklı yatırımları artırmayı ve özel sektör özellikle ortaklıklarını genişletmeye büyük bir önem verdiğini söyledi.

Bu anlamda kurulan Türk Yatırım Fonu ile Türk Ticaret Odası gibi girişimlerin de bu potansiyelin entegrasyon zemininde taşınabilmesi amacını taşıdığını ifade eden Zorlu, 2024 sonu itibarıyla Türk devletlerinin kendi içerisinde iş ticaret hacminin 55 milyar dolar seviyesine geldiğini bildirdi.

Zorlu, şunları dile getirdi:

"Bir başka kıyaslayacağımız rakam şudur, Türkiye'nin bu ülkelerle olan dış ticaret hacmi 2015 yılında 12 milyar dolarken 2024 yılı sonu itibariyle 26 milyar dolara ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar iki katından daha fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bunun en büyük sebebi siyasi iradenin kararlı tutumudur. Devlet başkanlarımızın uyumlu bir işbirliği sürdürmesidir ve inanın bugün 30'dan fazla alt başlıkta ve sektörde Türk devletleri arasında iş birliği tesis edilmeye çalışılmaktadır."

"Türk dünyası için güven verici bir noktada duruyor"

Türkiye'nin, dünyanın en önemli 10 askeri gücünden birine sahip olduğuna dikkati çeken Zorlu,
"Elbette Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyası için güven verici bir noktada duruyor. Türkiye'nin savunma bütçesi 2025 yılında 100 ülkenin hasılasından daha fazla bir noktaya gelecek. Bu da elbette siyasi iradenin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın bu noktaya verdiği önem ve ortaya koyduğu güçlü iradeyle mümkün olmuştur.
" diye konuştu.

Zorlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların önemine işaret ederek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ortak alfabe ile ilk eserlerin yazımına başlanacağını hatırlatarak sözlerini tamamladı.



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