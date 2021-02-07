AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve yakını Ahmet Yediyıldız yaralandı. Milletvekili Yediyıldız ve yakınının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.