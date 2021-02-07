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AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Hafif yaralı milletvekili Şenel Yediyıldız, oğlu ve diğer otomobilin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Milletvekili Yediyıldız, oğlu Ahmet Yediyıldız ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi
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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve yakını Ahmet Yediyıldız yaralandı. Milletvekili Yediyıldız ve yakınının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı açıklamada, Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edileceğini belirtti.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile Tekel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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