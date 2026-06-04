Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
AK Parti’de 4 şehirde değişim

AK Parti’de 4 şehirde değişim

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, dört teşkilatta değişime gitti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt’te görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Söz konusu 4 şehirde yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, “AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz” denildi.

33’ÜNCÜ KAMP SAKARYA’DA

Öte yandan AK Parti’nin geleneksel hale gelen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın 33’üncüsü ise 26-28 Haziran'da Sakarya’da gerçekleştirilecek.




#ak parti
#siyaset
#politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası’nda Türkiye’nin ilk maçı ne zaman? A Milli Takım maç takvimi belli oldu