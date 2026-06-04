AK Parti’de 4 şehirde değişim

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt’te görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Söz konusu 4 şehirde yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtilen açıklamada, “AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz” denildi.