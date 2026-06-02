AK Parti Genel Sekreteri İnan: Çeşme Projesi ile dünyayı artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlayacağız

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete alınan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma ile Depo ve Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Atatürk OSB'nin yaklaşık 600 fabrikası, 50 binden fazla çalışanı ve yıllık 5-6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin üretim üslerinden biri olduğunu belirterek, çevreyi koruyan ve yeşil dönüşüme katkı sunan yatırım nedeniyle OSB yönetimini ve sanayicileri tebrik etti.
"İzmir sanayicisi yerel yönetimlerin eksilerini sırtlanarak üretim yapıyor"
Konuşmasında İzmir sanayicisinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen İnan, şehrin kronikleşen trafik ve altyapı sorunlarına rağmen sanayicilerin ihracat ve üretim performansını sürdürmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.
Son günlerde CHP’de yaşanılan hadiseleri hatırlatan İnan şöyle devam etti:
Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Çeşme Projesi'nin önemine vurgu yapan İnan, projenin yalnızca bir turizm veya altyapı yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
İzmir'in yıllardır yaşadığı uluslararası ulaşım ve lojistik sorunlarına dikkat çeken İnan, yabancı yatırımcıların ve iş dünyasının İstanbul aktarması yapmak zorunda kalmasının İzmir'in potansiyelini sınırlandırdığını belirtti.
İnan şöyle konuştu:
Projeyle birlikte Londra, Berlin, Tokyo ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın önemli merkezlerinden İzmir'e doğrudan ulaşım imkanlarının artacağını ifade eden İnan, yatırımcıların ve ticaret heyetlerinin tek uçuşla İzmir'e gelebileceğini söyledi.
"Her yıl İzmir ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlayacak"
Çeşme Projesi'nin aynı zamanda teknoloji ve inovasyon boyutuna sahip olduğunu vurgulayan İnan, proje içerisinde ileri teknoloji AR-GE merkezlerinin yer alacağını belirtti.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Bilişim Vadisi entegrasyonuna dikkat çeken İnan, projenin lojistik, teknoloji ve inovasyonu aynı ekosistemde buluşturacağını söyledi.
İnan, projenin ekonomik etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"İzmir Limanı Doğu Akdeniz'in stratejik ticaret üssü olacak"
İnan, konuşmasında İzmir Alsancak Limanı'nda yürütülen modernizasyon çalışmalarına da geniş yer ayırdı.
Türkiye Varlık Fonu öncülüğünde başlatılan dönüşüm süreciyle limanın elleçleme ve depolama kapasitesinin artırılacağını belirten İnan, rıhtımların modernize edileceğini ve gümrük süreçlerinin dijitalleşeceğini ifade etti.
İnan, açılışı yapılan çevreci tesisin İzmir'e ve sanayi camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.