AK Parti Genel Sekreteri İnan: Çeşme Projesi ile dünyayı artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlayacağız

"Bugün bu salonda bulunan her bir müteşebbisimizi yürekten tebrik ediyorum. Neden mi? Çünkü sizler, Türkiye’nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen bu muazzam büyümeyi başarıyorsunuz. 25 sene boyunca bu şehrin potansiyelini heba eden, şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden, sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin yersiz olduğunu biliyoruz. Sizler bu üretimi; her gün içinden çıkılmaz bir hal alan o çarpık trafiğe rağmen, kendi çalışanlarınızı fabrikanıza ulaştırmak için tahsis ettiğiniz servislerin o kilitlenen trafikte çektiği büyük çileye rağmen ayakta tutuyorsunuz. Yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda, eksikleri sırtlanıp İzmir’i ihracatta tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil; kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlıktır.”