AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a sert sözler: 'Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz'

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a sert sözler: 'Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz'

14:5023/03/2026, Pazartesi
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Yeşilay’ın vekili” sözlerine sert yanıt verdi. İnan, “Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir’in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor” ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı açıklamada İzmir’de özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, yaşananların aileler üzerinde derin yaralar açtığını ifade etti. Kentte uyuşturucu kullanımının ve genç intiharlarının ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen İnan, bu durumun görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

“Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm” diyen İnan, İzmir’in bazı bölgelerinde uyuşturucu satıcılarının aktif olduğunun altını çizerek yerel yönetimi eleştirdi. İnan, “Evlatlarını kaybeden ailelerin feryadı yürek yakıyor. Bu tablo bizi derinden üzüyor” ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ KURTARMAK İÇİN PANZEHİRİMİZ YEŞİLAYSA, SONUNA KADAR YEŞİLAY'

Açıklamasında Yeşilay’a da vurgu yapan İnan, gençleri bağımlılıklardan koruma mücadelesinde Yeşilay’ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti. İnan, “Biz Yeşilay için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimiz Yeşilay’sa, sonuna kadar Yeşilay” dedi.

İnan ayrıca, Tugay’ın açıklamalarını eleştirerek, “Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Brent petrol ne kadar? Petrol fiyatları düştü mü?