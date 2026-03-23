AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a sert sözler: 'Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz'

İnan, yaptığı açıklamada İzmir’de özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu sorununa dikkat çekerek, yaşananların aileler üzerinde derin yaralar açtığını ifade etti. Kentte uyuşturucu kullanımının ve genç intiharlarının ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen İnan, bu durumun görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

“Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm” diyen İnan, İzmir’in bazı bölgelerinde uyuşturucu satıcılarının aktif olduğunun altını çizerek yerel yönetimi eleştirdi. İnan, “Evlatlarını kaybeden ailelerin feryadı yürek yakıyor. Bu tablo bizi derinden üzüyor” ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZİ KURTARMAK İÇİN PANZEHİRİMİZ YEŞİLAYSA, SONUNA KADAR YEŞİLAY'

Açıklamasında Yeşilay’a da vurgu yapan İnan, gençleri bağımlılıklardan koruma mücadelesinde Yeşilay’ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti. İnan, “Biz Yeşilay için mücadele ediyoruz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimiz Yeşilay’sa, sonuna kadar Yeşilay” dedi.