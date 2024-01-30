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AK Parti'den Can Atalay açıklaması: Milletvekilliği düşecek

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bu gün veya bu hafta Meclis'te okunacak ve milletvekilliği düşecek." açıklamasında bulundu.

11:56 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:04 - 30/01/2024 Salı
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Can Atalay
Can Atalay
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın TİP milletvekili
Can Atalay
ile ilgili aldığı kararların ardından gözler Meclis'e çevrildi.

"Milletvekilliği düşecek"


AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay kararının bu hafta TBMM’de okutulmasını planladıklarını açıkladı.


Usta,
"Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek."
şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?


Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan iki başvuruda da hak ‘hak ihlali’ kararı vermişti.


21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan ikinci karar mahkeme tarafından bir önceki kararda olduğu gibi Yargıtay'a gönderilmişti.


Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Mersin Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar vermişti.




#Can Atalay
#AK Parti
#Meclis
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