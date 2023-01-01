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AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesine tepki gösterdi. Çelik "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir." açıklamasında bulundu.

21:33 . 20/01/2023 Cuma
Diğer
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin
Stockholm
Büyükelçiliği önünde
Kur'an-ı Kerim
yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.
Çelik
"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."
açıklamasında bulundu.



#Ömer Çelik
#Stockholm
#Kur'an-ı Kerim
33 dakika önce
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AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Kuran-ı Kerim’e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
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