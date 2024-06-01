AK Partili vekil Hasan Turan gözyaşlarını tutamadı: Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?

"Yaşananları, insani melekelerimizle, anlayışımızla değerlendirdiğimizde 'insan olan bunu yapmaz, yapamaz' diyoruz. Ama yapmaya devam ediyor. 510 milyon kilometrekarelik dünya yüz ölçümünün üzerine 365 kilometre karelik Gazze'yi sığdıramadık, 8 milyar nüfusun içine 2,5 milyonluk Filistinli kardeşimiz fazla geldi. Bu cinayetleri sadece katil Netanyahu ve onun şebekesi işlemiyor. İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar."