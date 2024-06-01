AK Partili vekil Hasan Turan gözyaşlarını tutamadı: Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutladı; Fatih Sultan Mehmet ve fethin kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.
Terör devleti İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarının, 237'nci gününde acımasız bir şekilde devam ettiğini belirten Turan, İsrail'in son olarak güvenli bölge ilan edilen Refah'ta başlattığı saldırıları anımsattı.
Refah'ta toplanan insanların kaldığı çadırların üzerine İsrail uçaklarından yüzlerce tonluk bombalar yağdırıldığına dikkati çeken Turan, "Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin, insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor. 'Ben insanım' diyen hiçbir insanın razı olamayacağı bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.
Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha ne kadar bebek öldürülmesi lazım?"
Turan, İsrail'in Refah'taki saldırılarında hayatını kaybeden bir çocuğu kucağına alan babasının fotoğrafını gösterirken duygulandı, gözyaşlarına hakim olamadı. Fotoğrafın İsrail medyasında "Taze kızarmış tavuk" başlığıyla servis edildiğini vurgulayan Turan, "Esas üzülmemiz gereken, işlenen cinayetlerden öte ortaya çıkan bu durumdur. İşte burası insanlığın bittiği noktadır." ifadesini kullandı.