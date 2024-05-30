Dünya kamuoyunun İsrail'e sabrı kalmadı: Refah öfkesi

Terör devleti İsrail'in, önce "güvenli" diye 1.4 milyon sivili toplayıp sonra kara ve havadan vurduğu Refah'ta işlediği katliamlar, dünya halklarının öfkesini giderek artırıyor. İşgal güçlerinin Refah'taki iki çadır kenti vurarak onlarca sivili yakarak öldürmesine tepki veren dünya kamuoyu, Güney Amerika'dan Avrupa'ya, dünyanın birçok kentinde meydanlara indi. İsrail'in cezalandırılmasını ve İsrail'e silah tedarikinin durdurulmasını isteyen protestocular, kendilerine müdahale eden güvenlik güçleriyle de çatıştı.

MEKSİKALILAR İSRAİL ELÇİLİĞİNİ KUŞATTI

Güney Amerika ülkelerinden Meksika’nın başkenti Meksiko’daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde, polis ile protestocular arasında olaylar yaşandı. Altı polisin yaralandığı olaylarda, çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini isteyen göstericiler, elçilik binasını yanıcı cisimler, sis bombaları ve taşlarla hedef alınca polis göstericilere müdahale etti. Polise tepki gösteren göstericiler, "Soykırımcıları savunmayın" sloganları atarak elçilik binasına girmeye çalıştı. Yaşanan olaylarda altı polis yaralandı.

HOLLANDA POLİSİ COPLA SALDIRDI

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Geçici Parlamento binası önünde de İsrail karşıtı protestocular, işgal devletinin katliamlarını protesto etti. Göstericilerin dağılmasını isteyen Hollanda polisi, çağrısına cevap gelmeyince coplarla göstericilere saldırdı. Yaşanan olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ülkede İsrail'e karşı duyulan öfke Lahey ile sınırlı kalmadı. Gazze'deki katliamları protesto eden gruplar ülkenin çeşitli kentlerinde organize olarak Starbucks şubeleri önünde eylemler gerçekleştirdi. Ülkenin en büyük ikinci kenti Rotterdam'daki Starbucks şubesi önüne gelen eylemciler, Filistin bayrakları ile "Starbucks soykırım için içecek hazırlıyor" ve "Boykot Starbucks" yazılı dövizler asarak, geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

LONDRA'DA BAŞBAKAN SUNAK'A TEPKİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da ise İsrail'in işlediği katliamların yanı sıra İsrail'e destek veren İngiltere hükümeti ve Başbakan Rishi Sunak'a tepki vardı. Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Downing sokağında toplanan çok sayıda protestocu, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları atarak hükümetten İsrail'e desteğini sonlandırmasını istedi. Eylemde konuşma yapan Britanya Filistin Forumu (PFB) yöneticisi Fares Amar, "Bu soykırımın iş birlikçisi olan herkes adalet önüne çıkana kadar durmayacağız. Başbakan Rishi Sunak da bunlardan biri" diye konuştu. Londra'daki eylemde polis müdahalesi sonrası arbede yaşanırken bazı eylemciler gözaltına alındı.

PROTESTOLAR FAŞİST BAKANI RAHATSIZ ETTİ

İtalya'nın Bologna kentinde ise çadır kent katliamlarını protesto eden yüzlerce kişilik bir grup, kentteki Merkez Tren İstasyonu'nu bastı. İki peronu kapatan grup "Özgür Filistin" sloganları atarak seferleri engelledi. Protestolar, İtalya'da iktidardaki sağ koalisyon hükümetin Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı olan aşırı sağcı Lig Partisi Lideri Matteo Salvini'yi rahatsız etti. Salvini, sosyal medya platformu X aracılığıyla yayınladığı açıklamada, "Bologna'daki bu embesiller, binlerce öğrenci, işçi ve yolcu taşıyan düzinelerce treni bloke ederek onlara zarar verdi. Artık bu suç eylemlerine tolerans gösterecek durumda değiliz. Bunun sonuçları olacaktır" diyerek protestoculara hakaret etti.

SUÇ ORTAĞI MACRON SESLERİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yağmura rağmen gösteriye devam eden eylemciler, ellerinde "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak" ve "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" yazılı dövizler taşıdı. Çok sayıda kişi eyleme başına veya omuzlarına Filistin kefiyesi takarak katılım gösterdi. "Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Bu bir savaş değil, soykırımdır" ve "Gazze, Paris seninle" sloganları atan eylemciler, gösteri sırasında ellerini yumruk yaparak havaya kaldırdı.







