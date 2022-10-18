Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddia ortaya attı. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı kulislerde konuşulurken Yarkadaş Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini açıkladı. İYİ Partili bir grupla konuştuğunu dile getiren Yarkadaş, iddiasını "Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" sözleriyle ifade etti.

'AKŞENER ADAY OLABİLİR'

Akşener'in herkesi şaşırtabileceğini belirten Yarkadaş, "Meral Hanım’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İYİ Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor. Konuştuğum İYİ Partililerin söylediği şey ‘Sayın Kılıçdaroğlu adaylığına ilişkin güçlü mesajlar verdikten sonra AK Parti’den muhalefete akan oylarda bir kesinti oldu. Bir grup AK Partili de partisine geri gitti. Meral Hanım Kemal Bey’in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir’ diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" dedi.

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AKŞENER KARAR MI DEĞİŞTİRDİ?

İYİ Parti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün partililer tarafından tekrarlanan 'Başbakan Meral' sloganlarına karşılık 'Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Çalışma arkadaşlarımız öyle istiyor' şeklinde cevap veren Akşener daha sonra ısrarlı sorulara karşılık kendisinin Başbakan olmak istediğini öne sürmüştü. Yarkadaş'ın iddiaları sonrası ise 'Meral Akşener fikir değişimi mi yaşadı?' sorusunu akıllara getirdi.