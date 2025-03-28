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Ankara'da facia: İki otomobil çarpıştı 6 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ankara'da facia: İki otomobil çarpıştı 6 kişi öldü 3 kişi yaralandı

13:1328/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.


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Ankara'da facia: İki otomobil çarpıştı 6 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Gündem / Ankara
28 Mart, Cuma

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#Ankara
#Haymana
#TRAFİK KAZASI

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