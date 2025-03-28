Ankara'da facia: İki otomobil çarpıştı 6 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü sayısı 6 oldu, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.